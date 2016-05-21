غدا..اجتماع مشترك للجنة الشئون الدستورية لبحث تعديل قانون الكسب غير المشروع

قال النائب إيهاب الطماوى عضو لجنة القيم بالبرلمان، وعضو لجنة الشئون الدستورية، إن هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية تنظر غدًا تعديل قانون الكسب غير المشروع، كما تضع جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة، وكل ما أحيل إليها من المجلس.

وأوضح الطماوى لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن جدول أعمال اللجنة اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة صباح يوم الأحد، واجتماع مشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومى يوم الثلاثاء المقبل.

السبت.. لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان تبحث حذف مادة ازدراء الأديان

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