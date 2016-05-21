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المسلمون حول العالم يحتفلون اليوم بليلة النصف من شعبان

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المسلمون حول العالم يحتفلون اليوم بليلة النصف من شعبان المسلمون حول العالم يحتفلون اليوم بليلة النصف من شعبان


> يحتفل المسلمون حول العالم، اليوم السبت، بليلة النصف من شعبان، وهو من الأشهر المليئة بالنفحات ، ملتمسين بركة الشهر الكريم ، لاسيما أنه الشهر الذى ترفع فيه الأعمال،كما أن الليلة معروفة لدى العلماء بأنها يوم تحويل القبلة .

وقال الشيخ أحمد ممدوح ،أمين الفتوى ،بدار الإفتاء ، أنه ورد أن النبى صل الله عليه وسلم كان يكثر الصوم فى شهر شعبان ، مشيرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم :” يَطَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ” عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : “قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ”.

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