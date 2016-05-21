“الزراعة”: طرح 26 ألف رأس عجول حية بالأسواق فى رمضان لمواجهة غلاء الأسعار

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه يوجد بمحاجر الهيئة فائض 10 آلاف رأس من العجول الحية، ذبيح فورى، يتم طرحها بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية قبل أيام من حلول شهر رمضان لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، خاصة مع زيادة الطلب على اللحوم الحمراء فى تلك الفترة، بالإضافة إلى وجود لجنتين بيطريتين فى السودان حاليا لفحص 8 آلاف رأس من العجول الحية تصل خلال الأيام المقبلة، ولجنة فى إسبانيا لفحص 3000 رأس، ولجنة فى المجر لفحص 5000 رأس فورا وصولها تطرح بالأسواق.

وأكد جاد المولى، أن محاجر الهيئة على أتم استعداد لاستقبال شحنات من العجول الحية الوارد لمصر، من دول الاستيراد التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، وذلك بعد تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية المستوردة، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، لافتا إلى أن العجول الحية يتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة، تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية، وخالية من الأمراض تطرح بالأسواق لتغطية احتياجات المستهلك وسد الفجوة خلال شهر رمضان .