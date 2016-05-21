اغتيال قائد معسكر سبأ فى عدن جنوبى اليمن

اغتال مسلحان مجهولان يركبان دراجة بخارية العقيد مثنى رشيد قائد معسكر سبأ بمدينة البريقة بعدن جنوبى اليمن، وذلك بإطلاق الرصاص عليه أمام مركز تجارى.

ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصدر أمنى قوله، اليوم السبت، إن العقيد رشيد كان خارجا من المركز التجارى مساء أمس لحظة تعرضه لإطلاق الرصاص، وأصيب العقيد إصابات بالغة وتم نقله إلى مستشفى الصليب الأحمر بعدن إلا أنه توفى متأثرا بجراحه.

وتشهد مدينة عدن بين الحين والآخر عمليات اغتيال لشخصيات عسكرية وأمنية على الرغم من نجاح تطبيق الخطة الأمنية فى المدينة.

ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن اشتباكات عنيفة وقعت فجر اليوم بين مسلحين وقوات الأمن إثر هجومهم على مدرعة تابعة لشرطة عدن أثناء مرورها فى الشارع الرئيس بمديرية المعلا، وأشارت إلى أن رجال الأمن ألقوا القبض على أحد عناصر المجموعة المسلحة، ولم تتضح إلى الآن دوافع الهجوم المسلح.