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أخبار اليمن..طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين فى المخا جنوب غربى اليمن

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أخبار اليمن..طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين فى المخا جنوب غربى اليمن أخبار اليمن..طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين فى المخا جنوب غربى اليمن
قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح فى مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز جنوب غربى البلاد.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز، اليوم السبت، أن الطائرات استهدفت مساء أمس منصات صواريخ وتعزيزات عسكرية وصلت لعناصر المليشيات فى مدينة المخا من محافظة الحديدة المجاورة.

وأوضح المجلس أن المليشيات استمرت فى خرق الهدنة وكثفت هجماتها على مواقع الجيش والمقاومة فى عدة جبهات بتعز فى محاولة للتسلل إلى مواقع الجيش فى تبة الدفاع الجوى شمالا ومنطقة ميلات بالضباب ومحيط معسكر اللواء 35 بالمطار القديم غرب المدينة، إضافة إلى الجبهات فى شرق المدينة ولم تستطع تحقيق أهدافها وتم صد هجماتها.

وأضاف أن المليشيات استمرت فى قصف مواقع الجيش والمقاومة والأحياء السكنية بالمدينة بالأسلحة الثقيلة مما أدى إلى مقتل مدنى وإصابة 16 آخرين، بالإضافة إلى إصابة 9 من قوات الجيش.
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