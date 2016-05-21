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عضو بالكونجرس: تقرير لجنة التحقيق فى هجوم بنغازى يصدر الشهر المقبل

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عضو بالكونجرس: تقرير لجنة التحقيق فى هجوم بنغازى يصدر الشهر المقبل عضو بالكونجرس: تقرير لجنة التحقيق فى هجوم بنغازى يصدر الشهر المقبل
قال عضو فى الكونجرس الأمريكى لقناة (ام.اس.ان.بى. سى) أن لجنة التحقيق فى هجوم وقع بمدينة بنغازى الليبية عام 2012 وأسفر عن مقتل السفير الأمريكى كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين ستصدر تقريرها بشأن الواقعة الشهر المقبل.

وأضاف تراى جاودى وهو عضو فى مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق التابعة للمجلس وبدأت عملها قبل عامين لقناة (ام.اس.ان.بى. سى) أمس الجمعة أن تقرير اللجنة سيستكمل وينشر قبل أن يعقد الحزبان الجمهورى والديمقراطى مؤتمريهما فى يوليو لاختيار مرشحيهما فى انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام.

وقال فى مقابلة "سنصدر التقرير. سيكون هذا الشهر المقبل." وذكر أنه أراد استكمال التحقيق الصيف الماضى لكنه لم يتمكن من الحصول على كل الوثائق التى يريدها من الإدارة الأمريكية.

وقال "لا يمكننى وقف تحقيق لأن وكالة تنفيذية لم تقدم لى الوثائق وما زلنا نحتاج وثائق" مضيفا أن التقرير سيذكر "ما نفتقده" والوكالات التى لم تقدم كل ما لديها. ووجهت انتقادات للجنة التى يقودها الجمهوريون بأنها دعت التحقيق يطول كثيرا واتهمت أيضا بتسييس الواقعة.

وكانت هيلارى كلينتون التى تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة وزيرة للخارجية عندما وقع هجوم بنغازى واتهم الجمهوريون وزارة الخارجية بالتباطؤ فى تسليم الوثائق المطلوبة فى التحقيق.
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