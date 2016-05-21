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ورود إخطار للأجهزة الأمنية بغرق مركب بمنطقة الزعفرانة

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ورود إخطار للأجهزة الأمنية بغرق مركب بمنطقة الزعفرانة ورود إخطار للأجهزة الأمنية بغرق مركب بمنطقة الزعفرانة
قال مصدر أمنى إنه ورد صباح اليوم لمديرية أمن البحر الأحمر بلاغ بتعرض مركب للغرق بمنطقة الزعفرانة شمال البحر الأحمر.

وأضاف المصدر أنه تم إخطار القاعدة البحرية بسفاجا للتحرك لمعرفة حقيقة البلاغ من عدمه.

كما أوضح المصدر أن البلاغ الذى ورد لم يبين حقيقة نشاط المركب من سياحى أو صيد أو ركاب، وجار معرفة تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن عددا من فرق الإنقاذ تحركت لمكان الواقعة.


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