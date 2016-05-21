أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هاشتاج "سأسافر مع مصر للطيران" يتصدر "تويتر

Google+ Print
هاشتاج "سأسافر مع مصر للطيران" يتصدر "تويتر هاشتاج "سأسافر مع مصر للطيران" يتصدر "تويتر
تصدر هاشتاج حمل عنوان "سأسافر مع للطيران"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائمة الهاشتاجات الأكثر استخداماً وتداولاً على موقع التدوينات القصيرة، وذلك تضامنا منهم مع شركة مصر للطيران عقب حادث الطائرة المنكوبة ms804.، وتشجيع المواطنين على السفر عبر رحلاتها الجوية .

وتفاعل النشطاء مع الهاشتاج بالعديد من التغريدات، حيث قال أحدهم، "مصر للطيران شركة رائدة بالنقل الجوى سافرت معها كثيرا وسأسافر معها عما قريب بإذن الله حرسك الله يا محروسة"، وقال سعيد تميم، من الأخوة الأشقاء بدولة الإمارات، "تستقطب أمهر الطيارين وأفضل المضيفين "من الجنسين"، شكراً لخدماتهم وتعاملهم الراقى، كما نعزى أسر الضحايا وسندعم السياحة" .

فيما قال محمد سليمان الشحى، " كيف لا وأم الدنيا هى قلب العرب ونبضه وكيف نتخلى عنها وهى رمز العروبة والمجد والفداء لذلك نكرر معا معاك يا مصر"، فيما قال آخر، "نحن مع مصر فى البر والبحر والجو نقف إلى جانبها، وتستحق منا مصر الكثير لها مكانة خاصة فى قلوبنا تحيا مصر".

هاشتاج (1)

هاشتاج (2)

هاشتاج (3)

هاشتاج (4)

هاشتاج (5)

هاشتاج (6)


>- هاشتاج "مش حسافر غير بمصر للطيران" يحلق فى سماء "تويتر"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر