هاشتاج "سأسافر مع مصر للطيران" يتصدر "تويتر

تصدر هاشتاج حمل عنوان "سأسافر مع مصر للطيران"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائمة الهاشتاجات الأكثر استخداماً وتداولاً على موقع التدوينات القصيرة، وذلك تضامنا منهم مع شركة مصر للطيران عقب حادث الطائرة المنكوبة ms804.، وتشجيع المواطنين على السفر عبر رحلاتها الجوية .

وتفاعل النشطاء مع الهاشتاج بالعديد من التغريدات، حيث قال أحدهم، "مصر للطيران شركة رائدة بالنقل الجوى سافرت معها كثيرا وسأسافر معها عما قريب بإذن الله حرسك الله يا محروسة"، وقال سعيد تميم، من الأخوة الأشقاء بدولة الإمارات، "تستقطب أمهر الطيارين وأفضل المضيفين "من الجنسين"، شكراً لخدماتهم وتعاملهم الراقى، كما نعزى أسر الضحايا وسندعم السياحة" .

فيما قال محمد سليمان الشحى، " كيف لا وأم الدنيا هى قلب العرب ونبضه وكيف نتخلى عنها وهى رمز العروبة والمجد والفداء لذلك نكرر معا معاك يا مصر"، فيما قال آخر، "نحن مع مصر فى البر والبحر والجو نقف إلى جانبها، وتستحق منا مصر الكثير لها مكانة خاصة فى قلوبنا تحيا مصر".

- هاشتاج "مش حسافر غير بمصر للطيران" يحلق فى سماء "تويتر"

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