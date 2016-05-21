اليوم.. 13 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية فى أسوان

يؤدى طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة أسوان، صباح اليوم، السبت، امتحانات نهاية العام الدراسى والتى تمتد حتى 16 يونيو المقبل.

وصرح أحمد موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها 13910 طالب وطالبة، داخل 60 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تم الاجتماع برؤساء اللجان، للتشديد عليهم بتنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم بتوفير الهدوء داخل لجان الامتحانات، ومراعاة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل مقار اللجان، بالإضافة إلى التعامل الصارم مع أى محاولات للغش، والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المشكلة بالمديرية.

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