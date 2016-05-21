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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة.. و9 ركاب يلغون سفرهم

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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة.. و9 ركاب يلغون سفرهم تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة.. و9 ركاب يلغون سفرهم
شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لأسباب متعددة، ولمدد تجاوزت الـ 5 ساعات، وهو ما أدى إلى قيام 9 ركاب بإلغاء سفرهم.

وأفاد مصدر ملاحى بالمطار، أن الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم تأخر إقلاعها 5 ساعات كاملة بسبب عطل فنى أصابه،ا وبعد إصلاح عطلها غادرت المطار، وقام راكبان بإلغاء سفرهما.

وأضاف المصدر، أن الطائرة المتجهة إلى المدينة، سجلت تأخرًا فى موعد إقلاعها لمدة تجاوزت الـ 5 ساعات بسبب قدومها متأخرة عن موعد وصولها، وأقلعت بعد أن قام 7 ركاب بالتقدم بطلب لإلغاء سفرهم.

كما شهد المطار أيضًا تأخر إقلاع رحلة الجزيرة المتوجهة إلى الكويت لـ 3 ساعات و10 دقائق بسبب عطل فنى أصابها، بالإضافة إلى رحلة شركة القطرية المتجهة إلى الدوحة، والتى سجلت تأخرًا بلغ 4 ساعات بسبب قدومها متأخرة من مطار الوصول، ورحلة ناس المتجهة للرياض والتى سجلت تأخيرا بلغ 60 دقيقة.


>وزير خارجية فرنسا يلتقى أهالى ضحايا الطائرة اليوم بحضور السفير إيهاب بدوى
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مصر 365

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