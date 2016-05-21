تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة.. و9 ركاب يلغون سفرهم

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لأسباب متعددة، ولمدد تجاوزت الـ 5 ساعات، وهو ما أدى إلى قيام 9 ركاب بإلغاء سفرهم.

وأفاد مصدر ملاحى بالمطار، أن الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم تأخر إقلاعها 5 ساعات كاملة بسبب عطل فنى أصابه،ا وبعد إصلاح عطلها غادرت المطار، وقام راكبان بإلغاء سفرهما.

وأضاف المصدر، أن الطائرة السعودية المتجهة إلى المدينة، سجلت تأخرًا فى موعد إقلاعها لمدة تجاوزت الـ 5 ساعات بسبب قدومها متأخرة عن موعد وصولها، وأقلعت بعد أن قام 7 ركاب بالتقدم بطلب لإلغاء سفرهم.

كما شهد المطار أيضًا تأخر إقلاع رحلة الجزيرة المتوجهة إلى الكويت لـ 3 ساعات و10 دقائق بسبب عطل فنى أصابها، بالإضافة إلى رحلة شركة القطرية المتجهة إلى الدوحة، والتى سجلت تأخرًا بلغ 4 ساعات بسبب قدومها متأخرة من مطار الوصول، ورحلة ناس المتجهة للرياض والتى سجلت تأخيرا بلغ 60 دقيقة.

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