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شرطة التموين تضبط صاحبى محال علافة حجبا 8 أطنان أرز عن السوق بالقاهرة

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شرطة التموين تضبط صاحبى محال علافة حجبا 8 أطنان أرز عن السوق بالقاهرة شرطة التموين تضبط صاحبى محال علافة حجبا 8 أطنان أرز عن السوق بالقاهرة
شنت الإدارة العامة لشرطة بالقاهرة، حملات أمنية موسعة، أمس الجمعة، استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كافة صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات التى تمت بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وقادها اللواء جمال سعيد مساعد وزير الداخلية حكمدار العاصمة، عن ضبط " صابر د ع " 61 سنة، صاحب محل علافه وعطاره، بمنطقة المطرية، وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت 6.250 طن أرز، وتحــرر عن ذلك المحضر رقم 10258 لسنة 2016م جنح جزئيه المطرية.

كما تم ضبط " أحمد ع إ " 80 سنة، صاحب محل علافه، بمنطقة الساحل، وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت 2 طن أرز، وتحـرر عن ذلك المحضر رقم 7677 لسنة 2016م جنح جزئيه الساحل.

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مصر 365

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