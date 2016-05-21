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ضبط 41 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

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ضبط 41 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء ضبط 41 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها عن ضبط 41 محكوم عليهم بينهم "أ ث م" فى القضية رقم 1285 لسنة 2015 جنايات قسم بئر العبد ( مخدرات ) والمقيدة برقم 761 لسنة 2015 كلى شمال سيناء محضر رقم 35 لسنة 2016 والمحكوم فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50000 جنية
>وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 3 قضايا تموينية، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 128 مخالفة.
>ضبط 41 هاربا من أحكام و90 مخالفة مرورية بشمال سيناء
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