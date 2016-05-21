ضبط 41 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها عن ضبط 41 محكوم عليهم بينهم "أ ث م" فى القضية رقم 1285 لسنة 2015 جنايات قسم بئر العبد ( مخدرات ) والمقيدة برقم 761 لسنة 2015 كلى شمال سيناء محضر رقم 35 لسنة 2016 والمحكوم فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50000 جنيةإعلان - Ads إعلان - Ads
>وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 3 قضايا تموينية، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 128 مخالفة.
>ضبط 41 هاربا من أحكام و90 مخالفة مرورية بشمال سيناء
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>وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 3 قضايا تموينية، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 128 مخالفة.
>ضبط 41 هاربا من أحكام و90 مخالفة مرورية بشمال سيناء
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