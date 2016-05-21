طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

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غدا.. طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

>الصغرى العظمى>القاهرة 19 34>الإسكندرية 19 33>مطروح 18 34>بورسعيد 20 26>دمياط 20 30>بلطيم 19 30>الإسماعيلية 20 35>السويس 20 35>العريش 15 29>نخل 12 33>طابا 17 34>الطور 22 33>مرسى علم 24 37>الغردقة 23 38>شرم الشيخ 25 35>رفح 14 28>كاترين 11 31>سيوة 21 40>المنيا 20 37>الفيوم 19 37>رأس سدر 17 34>أبوسمبل 23 40>وسط الدلتا 19 34>أسيوط 19 38>سوهاج 20 38>الأقصر 21 41>أسوان 23 41>شلاتين 24 39>حلايب 26 35>الوادى الجديد 24 40>قنا 22 41>نويبع 23 37>السلوم 17 36>الصغرى العظمى>مكة المكرمة 30 44>المدينة 28 42>الرياض 28 37>المنامة 30 34>أبوظبى 28 37>الدوحة 31 39>الكويت 27 40>دمشق 13 33>بيروت 17 28>عمان 15 30>القدس 17 26>غزة 18 27>بغداد 22 36>مسقط 35 41>صنعاء 15 30>الخرطوم 31 42>طرابلس 16 25>تونس 15 26>الجزائر 11 26>الرباط 16 26>نواكشوط 19 28>الصغرى العظمى>أنقرة 07 21>اسطنبول 17 22>اسلام اباد 25 43>نيودلهى 28 42>جاكرتا 25 32>بكين 16 30>كوالامبور 26 34>طوكيو 14 26>أثينا 18 25>روما 14 26>باريس 12 24>مدريد 14 26>برلين 12 23>لندن 13 17>مونتريال 12 27>موسكو 09 15>نيويورك 15 18>واشنطن 13 16