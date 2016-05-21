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وزير البيئة ومحافظ القاهرة يسلمان اليوم 22 "ميكروباص" بالغاز الطبيعى

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وزير البيئة ومحافظ القاهرة يسلمان اليوم 22 "ميكروباص" بالغاز الطبيعى وزير البيئة ومحافظ القاهرة يسلمان اليوم 22 "ميكروباص" بالغاز الطبيعى
يُسلم اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، اليوم السبت، 22 "ميكروباص" يعملون بالغاز الطبيعى، وذلك خلال حفل يُقام بحديقة الأزهر، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، وعدد من قيادات المحافظة، وذلك ضمن البروتوكول المُوقع بين محافظة القاهرة ووزارة الشئون البيئية والصندوق الاجتماعى للتنمية لاستبدال وإحلال 1000 ميكروباص، فى محاولة للحفاظ على البيئة.

كان الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الحالى، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قد سلما الدفعة الثالثة من الـ 1000 ميكروباص فى نوفمبر الماضى، والتى شملت إحلال 23 ميكروباص جديد يعمل بالغاز الطبيعى.


>بالفيديو.. القائم بأعمال محافظ القاهرة يعلن الانتهاء من مشروع الأسمرات 1 بالكامل
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