وزير خارجية فرنسا يلتقى أهالى ضحايا الطائرة اليوم بحضور السفير إيهاب بدوى

يعقد وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت، اجتماعا اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية مع أسر ضحايا حادث الطائرة المصرية، التى سقطت بالبحر المتوسط، وعلى متنها 66 شخصا، بينما كانت متوجهة من باريس إلى القاهرة، وذلك بحضور السفير المصرى بباريس السفير إيهاب بدوى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - فى تصريح اليوم الجمعة - أن وزير الخارجية سيعرض - خلال الاجتماع - نتائج عمليات البحث عن الطائرة والجهود المبذولة التى تقوم بها فرنسا بالتعاون مع السلطات المصرية واليونانية.

وأضاف نادال أنه سيشارك فى هذا اللقاء وزير النقل الفرنسى الآن فيداليس، ووزيرة الدولة المكلفة بمساعدة الضحايا جولييت ميدال وعدد من سفراء الدول التى فقدت ضحايا على متن الطائرة. كما يحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة العدل الفرنسية ونيابة باريس ومكتب التحقيقات والتحليلات التابع للطيران المدنى الفرنسى ومنظمات معنية بالضحايا وشركة (مصر للطيران) للإجابة على أسئلة أسر الضحايا.