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69 % من القراء يتوقعون سقوط طائرة مصر للطيران جاء نتيجة عمل إرهابى

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69 % من القراء يتوقعون سقوط طائرة مصر للطيران جاء نتيجة عمل إرهابى 69 % من القراء يتوقعون سقوط طائرة مصر للطيران جاء نتيجة عمل إرهابى
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الاعزاء تحت عنوان "هل تتوقع أن سقوط طائرة للطيران جاء نتيجة عمل إرهابى؟"، توقع غالبية القراء أن سقوط طائرة مصر للطيران جاء نتيجة عمل إرهابى.

وتوقع 69% من القراء أن سقوط طائرة مصر للطيران جاء نتيجة عمل إرهابى، بينما استبعد 21% من القراء أن سقوط طائرة مصر للطيران جاء نتيجة عمل إرهابى، فى الوقت الذى أعرب فيه 10 % من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

70% من قراء اليوم السابع يرفضون إرجاع أسباب سقوط الطائرة لعيوب التصنيع
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مصر 365

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