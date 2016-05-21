لو بتعانى من انتفاخ البطن.. وصفات طبيعية للعلاج.. تعرف عليها

الزنجبيل علاج لانتفاخ البطن:

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أعشاب تساعد فى علاج انتفاخ البطن:

أطعمة لعلاج الانتفاخ:

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انتفاخ البطن من المشاكل المرضية التى يعانى منها البعض، وتكون ناتجة عن اتباع بعض التغييرات فى النظام الغذائى الخاص بك.ووفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "everydayhealth"، فإن هناك بعض الأعشاب الطبيعية تساعد فى علاج انتفاخ البطن، ومن ضمن هذه الأعشاب الزنجبيل، فهو يساعد على الهضم السريع، وهو أمر مهم للهضم بشكل سريع وتقليل الغازات، ويخفف من الشعور بعدم الراحة والانتفاخ.>كما ذكر التقرير بعض الأعشاب الأخرى، التى تساعد فى علاج انتفاخ البطن والتى تشمل، النعناع والقرفة والريحان والكراوية والبابونج والكمون، حيث تحتوى على خصائص تساعد فى طرد الغازات من البطن وتسهيل عملية الهضم.>وأشار التقرير إلى أن هناك بعض الأطعمة التى تحتوى على خمائر البروبيوتيك الطبيعية، التى تساعد على الهضم بشكل سريع وتقليل الغازات المفرطة فى البطن وتعد علاجا جيدا لانتفاخ البطن، وتشمل هذه الأطعمة الآتى: الزبادى واللبن الرائب والخضار المخلل مثل الكرنب.