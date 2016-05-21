4 فوائد صحية لتدليك القدمين.. أبرزها الاسترخاء وتقليل ألم الظهر

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تدليك القدمين قد يكون أمرا مهما جدا، لأنه يساعد على الاسترخاء ويعزز الصحة العقلية والجسدية، موضحا أن تدليك القدم جزء لا يتجزأ من التفكير، لأن معظمنا لا يعرف حقيقة أن القدم بها نهايات عصبية تكون هى وصلات مباشرة بأجهزة مختلفة من الجسم.

وتابع التقرير أن تحفيز النهايات العصبية له تأثير علاجى، وذلك من خلال تدليك القدمين، فهى تعمل على تعزيز الدورة الدموية فى القدمين والشعور بالاسترخاء.

وفى هذا الإطار يذكر التقرير بعض الفوائد الصحية لتدليك القدمين، والتى تتضمن الآتى:

1- تعمل على تعزيز تدفق الدم وتحفيز مناطق معينة فى القدمين، مما يجعل الشخص قادرا على التمتع والنوم بشكل سريع.

2- تدليك القدمين يمكن أن يحفز نقاط معينة فى القدمين تقلل من الألم أسفل الظهر.

3- ارتداء الأحذية قد يسبب إعاقة وصول الدورة الدموية إلى القدمين، وعند تدليكها ينتج عنها تعزيز الدورة الدموية فى القدمين مرة أخرى.

4- من الممكن أن يؤدى ضعف الدورة الدموية فى الساقين إلى حدوث تورم، وتدليك القدمين يمكن أن يمنع هذه المشكلة.

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