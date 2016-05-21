"CDC" تحذر: 80% من حمامات السباحة تسبب الإسهال للأطفال

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" إن ما يقرب من 80% من حمامات السباحة العامة، وأحواض المياه الساخنة بها بكتيريا وفطريات وتسبب الإسهال للأطفال.

وأشارت المراكز الأمريكية، فى تقرير حديث لها، إلى أنها تدرس الدول الخمس مع معظم مرافق السباحة العامة "أريزونا" و"كاليفورنيا" و"فلوريدا" و"نيويورك" و"تكساس". ووجدت وكالة الصحة الأمريكية أن واحدة من كل ثمانية حمامات تم تفتيشها، كانت مليئة بالبكتيريا الخطيرة وتم إغلاقها على الفور، لافتين إلى أن هذا أمر مقلق بشكل خاص لأن الأطفال الذين ما زالوا يتعلمون السباحة هم أكثر عرضة لتلوث المياه، وأكثر عرضة لابتلاع الماء، وكلاهما يمكن أن يؤدى إلى أمراض الإسهال.

وأضاف الدكتور مايكل بيتش، المدير المساعد بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، أنه تم ربط 350 حالة مرتبطة بأمراض حمامات السباحة من 2003-2012. وقد نشرت نتائج التقرير عبر الموقع الإخبارى الأمريكى "Fox News"، وذلك فى العشرين من شهر مايو الحالى.

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