حلول لتنظيم الحمام الضيق

تواجه المرأة تحدياً متمثّلاً في الحفاظ على الحمام مرتباً، خصوصاً إذا كان ضيق المساحة، لذا يقدم لك "سيدتي. نت" 5 حلول تفيد في حلّ هذه المشكلة الشائعة:

1- احتفظي بالأشياء المستخدمة يومياً، حصراً.

2- استعيني بالحاويات وسلال الخشب لتخزين المناشف ومستلزمات الاستحمام في الزوايا الفارغة داخل الحمّام.

3- ضعي الأكواب والبرطمانات القديمة على سطح حوض الغسل لحفظ فرشاة ومعجون الأسنان وأعواد القطن وقطع الصابون وغيرها.

4- ثبتي وحدات الأدراج المتحرّكة أسفل حوض الغسل، لتخزين الأدوات المستعملة بدون بعثرتها في الأرجاء.

5- ثبتي الرفوف بعرض صغير على الجدار بجوار حوض الاستحمام لحفظ الأدوات بشكل أنيق.