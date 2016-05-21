حلول لتنظيم الحمام الضيق
السبت 21-05-2016 17:04
تواجه المرأة تحدياً متمثّلاً في الحفاظ على الحمام مرتباً، خصوصاً إذا كان ضيق المساحة، لذا يقدم لك "سيدتي. نت" 5 حلول تفيد في حلّ هذه المشكلة الشائعة:
1- احتفظي بالأشياء المستخدمة يومياً، حصراً.
2- استعيني بالحاويات وسلال الخشب لتخزين المناشف ومستلزمات الاستحمام في الزوايا الفارغة داخل الحمّام.
3- ضعي الأكواب والبرطمانات القديمة على سطح حوض الغسل لحفظ فرشاة ومعجون الأسنان وأعواد القطن وقطع الصابون وغيرها.
4- ثبتي وحدات الأدراج المتحرّكة أسفل حوض الغسل، لتخزين الأدوات المستعملة بدون بعثرتها في الأرجاء.
5- ثبتي الرفوف بعرض صغير على الجدار بجوار حوض الاستحمام لحفظ الأدوات بشكل أنيق.