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شرطة التموين تحرر 50 مخالفة لتجار يبيعون السلع بأسعار مرتفعة

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شرطة التموين تحرر 50 مخالفة لتجار يبيعون السلع بأسعار مرتفعة شرطة التموين تحرر 50 مخالفة لتجار يبيعون السلع بأسعار مرتفعة
وجه اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة حملات تموينية مكبرة استهدفت الأسواق، وضبط الأسعار قبل شهر رمضان.

ونجحت الحملات التموينية على مستوى الجمهورية فى تحرير 50 مخالفة لتجار ومحال لعدم التزامها بقوائم الاسعار، وضبط 20 قضية سلع غذائية مجهولة المصدر، و2 طن أرز تم احتكارهم، و25 ألف لتر مواد بترولية "سولار، بنزين" مدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء.
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مصر 365

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