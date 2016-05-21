أسامة شرشر:استقالة الصحفية الفرنسية يؤكد وجود مخطط لتشويه صورة مصر

قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن استقالة الصحفية الفرنسية "فينسيان" مراسلة صحيفة "Le Soir" بالقاهرة من منصبها لرفضها كتابة تقرير ضد مصر الطيران، يؤكد أن وجود مخطط على أعلى مستوى لموقف انطلاق الدولة المصرية، وتشويه صورة مصر عالميا.

وأضاف عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الطيران المدنى، لمعرفة المعلومات الحقيقية حول حادث الطائرة المصرية المنكوبة، وتضارب التصريحات بشأن الواقعة، والمطالبة بإنشاء خلية لإدارة أى أزمة مستقبلية لأن "مصر للطيران" مستهدفة . لافتا إلى أن هناك محاولات لضرب العلاقة بين القاهرة وباريس.

- موقع "انفراد" يكشف سر استقالة صحفية فرنسية رفضت الكتابة ضد مصر للطيران.. فينسيان: طالبونى بتوجيه الاتهام إلى "الأمان" بشركة الطيران المصرية والتركيز على الضحايا .. ولم أستسلم لصحافة التلاعب بالمشاعر

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