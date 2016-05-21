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الجيش السورى يسيطر على أكثر من 12 بلدة بالغوطة الشرقية فى دمشق

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الجيش السورى يسيطر على أكثر من 12 بلدة بالغوطة الشرقية فى دمشق الجيش السورى يسيطر على أكثر من 12 بلدة بالغوطة الشرقية فى دمشق
سيطر الجيش السورى على أكثر من 12 قرية وبلدة فى الغوطة الشرقية لدمشق، بعد معارك مع "جبهة النصرة" خلال 48 ساعة الماضية.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) الجمعة، بأن القوات الحكومية السورية استطاعت فصل الغوطة إلى قسمين شمالى وجنوبي، وتمكنت من السيطرة على أغلبية القرى فى القطاع الجنوبى للغوطة والقريبة من مطار دمشق الدولى ودخلتها للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

من جهتها اتهمت المعارضة الجيش السورى بشن غارات جوية على منطقة "معرة النعمان" شمال البلاد أسفرت عن مقتل 8 وإصابة أخرين.

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