زهير مراد يوقع أجمل اطلالات اليوم التاسع من مهرجان "كان"

مساء أمس هو اليوم التاسع من مهرجان "كان" السينمائي للعام 2016 وحتى الآن شهدت السجادة الحمراء أجمل اطلالات النجمات وأكثرها فخامة، غير أن مصمم الأزياء اللبناني العالمي "زهير مراد" Zuhair Murad قد وقع أجمل اطلالات اليوم التاسع!

حيث تألقت النجمة الشابة "ايل فانينغ" Elle Fanning بفستان مُبهر حمل توقيعه وبدت فيه مثل أميرات القصص الخرافية، ولاسيما أن قصّته فاخرة وقماشه مزين بالورد الربيعية الناعمة.

عارضات الأزياء يسيطرن على اليوم الثامن من مهرجان كان!

كما أن عارضة الأزياء الشهيرة "اليساندرا امبروسيو" Alessandra Ambrosio قد تألقت بدورها بتصميم لـ "زهير مراد" Zuhair Murad جمع بين العصرية والفخامة حيث بدا وكأنة فستان مطرز بالخرز ومن تحته سروال من الشبك أكمل الاطلالة على أكمل وجه.

أما النجمة "تشارليز ثيرون" Charlize Theron فقد اختارت اطلالة مميزة من "ديور" Dior عيارة عن بدلة بتصميم رجالي باللون الأسود ومن تحتها قميص أبيض، وقد زينت الاطلالة عقد من الألماس الفاخر.

كما شاهدنا عارضة الأزياء "ازابيل غولارت" Izabel Goulart وقد تألقت بفستان ذهبي مميز اختارته من تصميم "الكسندر فوتيه" Alexandre Vauthier.

وغيرهن من النجمات اللواتي تألقن باطلالات مُبهرة في اليوم التاسع من مهرجان "كان السينمائي"، شاهدي خيارات النجمات هنا واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لك.