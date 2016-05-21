انطلاق البطولة العربية الخامسة للهجن بالوادى الجديد غدا

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن بصدد تنظيم البطولة العربية الخامسة للهجن غدا الأحد 22 مايو الجارى، الساعة 11 صباحاً بنادى الهجن بقرية بغداد التابعة لمركز باريس.

أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستضافة بطولة الهجن العربية بالمحافظة، بمشاركة عدد من الدول العربية تضم الكويت والأردن والسعودية والسودان بالإضافة إلى عدد من فرق المحافظات المصرية والبالغ عددها 10 فرق مؤكدا على أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة النادى، والمضمار وأماكن إقامة الفرق المشاركة، استعداداً لإقامة المهرجان.

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