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الأمم المتحدة تدعو لتنسيق العمليات ضد الإرهابيين فى سوريا

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الأمم المتحدة تدعو لتنسيق العمليات ضد الإرهابيين فى سوريا الأمم المتحدة تدعو لتنسيق العمليات ضد الإرهابيين فى سوريا
دعت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى تنسيق العمليات ضد الجماعات الإرهابية فى سوريا، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك - تعليقا على اقتراح روسيا المقدم للولايات المتحدة حول توجيه ضربات جوية مشتركة إلى مواقع تنظيم جبهة النصرة فى سوريا - "بلا شك أعتقد أنه من المهم جدا القيام بتنسيق الأعمال الرامية إلى محاربة الجماعات الإرهابية فى سوريا بأفضل طريقة".

وأشار ديوجاريك، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم إلى أن الأمم المتحدة من جانبها تركز على استئناف المفاوضات السياسية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان سوريا.

وجاءت هذه التصريحات، على خلفية توجيه وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، دعوة إلى واشنطن للعمل المشترك ضد الإرهابيين فى سوريا بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت، الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تزال غير عازمة على تنسيق عملياتها فى سوريا مع القوات الروسية.

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مصر 365

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