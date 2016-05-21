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اليوم.. 630 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية فى 2421 لجنة

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اليوم.. 630 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية فى 2421 لجنة اليوم.. 630 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية فى 2421 لجنة
تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، حيث يؤدى ما يقرب من 630 الف طالب وطالبة امتحاناتهم فى 2421 لجنة سير.

قال الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة استعدت لامتحانات الدبلومات، موضحا أنه سيتم توفير الجو المناسب للطلاب خلال أدائهم الامتحانات.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، خلال الأيام القليلة الماضية، لتلقى أى شكاوى من لجان السير ومحاولة حلها فى أسرع وقت .


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