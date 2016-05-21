"الصرف الصحى" بالإسكندرية: نصف مليار جنيه لتجديد "طلمبات" المحطات المعطلة

أكد اللواء محمود نافع ، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، أن خطة رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالمحافظة، يتم تنفيذها حاليا بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أن تكلفة تجديد "طلمبات" محطات رفع مياه الصرف الصحى المعطلة بلغت نصف مليار جنيه، وذلك لتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية ، مشيرا إلى أن قائمة المحطات تشمل :"محطة السيوف، و محطة التنقية الغربية، و محطة سيدى بشر" ، مؤكدا أن عمليات الإحلال و التجديد قد تستغرق من 3 إلى 6 أشهر .

و أكد " نافع " أن الخطة العاجلة التى قامت بها الشركة عقب واقعة غرق المحافظة فى مياه الأمطار، قد شملت حلولا عاجلة لصرف مياه الأمطار فقط ، و مازالت خطة رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى تنفذ حاليا، موضحا أن طول شبكات الصرف بالمحافظة يبلغ 4200 كيلو متر، جميعها تحتاج إلى عمليات إحلال و تجديد لرفع كفاءتها.

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