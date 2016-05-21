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اليوم.. بدء امتحانات كلية آداب الطور فرع جامعة السويس

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اليوم.. بدء امتحانات كلية آداب الطور فرع جامعة السويس اليوم.. بدء امتحانات كلية آداب الطور فرع جامعة السويس
أكد الدكتور عبادة الخولى المشرف العام على قطاع جامعة السويس فرع طور سيناء بدء امتحانات الفرقتين الأولى والثانية بكلية آداب الطور – فرع جامعة السويس، اليوم السبت، حيث تعقد الامتحانات على فترتين (الصباحية للفرقة الثانية) و(المسائية للفرقة الأولى)، وذلك فى الفترة من 21 مايو حتى 8 يونيو، وتعقد الامتحانات للآداب اليوم السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وأشار "عبادة" إلى أن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بكلية الآداب يبلغ 30 طالبا وطالبة.
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