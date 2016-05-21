اليوم.. بدء امتحانات كلية آداب الطور فرع جامعة السويس

- "تعليم جنوب سيناء" تنهى الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية

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أكد الدكتور عبادة الخولى المشرف العام على قطاع جامعة السويس فرع طور سيناء بدء امتحانات الفرقتين الأولى والثانية بكلية آداب الطور – فرع جامعة السويس، اليوم السبت، حيث تعقد الامتحانات على فترتين (الصباحية للفرقة الثانية) و(المسائية للفرقة الأولى)، وذلك فى الفترة من 21 مايو حتى 8 يونيو، وتعقد الامتحانات للآداب اليوم السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وأشار "عبادة" إلى أن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بكلية الآداب يبلغ 30 طالبا وطالبة.