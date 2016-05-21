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ضبط صاحب مخبز قبل بيعه طن دقيق مجهول المصدر بالزيتون

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ضبط صاحب مخبز قبل بيعه طن دقيق مجهول المصدر بالزيتون ضبط صاحب مخبز قبل بيعه طن دقيق مجهول المصدر بالزيتون
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب مخبز بلدى، قبل بيعه طن دقيق مجهولة المصدر بالزيتون وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين، تفيد قيام مالك مخبز بلدى باختراق منظومة الخبز عن طريق تمرير عمليات بيع وهمية من خلال الفلاشة الذكية، واستخراج الدقيق البلدى وبيع بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم.

داهمت قوة من ضباط الإدارة المخبز وضبطت صاحبه "محمدين.م.م" وبحوزته ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز وطن دقيق مجهولة المصدر، وتحــرر عن ذلك المحضر رقم 7587 لسنة 2016م جنح جزئية الزيتون.

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