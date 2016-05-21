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60 نائبا يتقدمون ببيانات عاجلة حول اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى

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60 نائبا يتقدمون ببيانات عاجلة حول اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى 60 نائبا يتقدمون ببيانات عاجلة حول اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى
قال سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، أن 60 نائبا تقدموا ببيانات عاجلة، وسجلوا طلب الكلمة فى الجلسة العامة بالبرلمان، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة اختلاط الصرف الصحى بمياه الشرب فى عدد من المحافظات، مما أسفر عن ارتفاع نسبة المصابين بالفشل الكلوى وفيروس سى.

وأضاف "الجوهرى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم منذ فترة ببيان عاجل إلى وزيرى الرى والإسكان بشأن اختلاط مياه الصرف الصحى بمياه الشرب فى محطة صرف زفتى، ولكن دون جدوى ، متابعا :"لم يتخذ إجراء سوى توقيع جزاءات على العاملين فى المحطة الذين لا يملكون اتخاذ القرار"، مطالبا بضرورة حضور وزيرى الرى والإسكان لجلسة الاثنين المقبل.

أزمة "المجارى" تطفح فى البرلمان.. "النواب" يستدعى رئيس القابضة بعد شكاوى اختلاط مياه الشرب بـ"الصرف" وبيانات عاجلة لوزيرى "الإسكان والرى".. ونواب:أزمة كل الدوائر ونتلقى شكاوى بالجملة لانقطاعها الدائم

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