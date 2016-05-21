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"الرى": تحويل مجرى النيل فى موقع قناطر أسيوط الجديدة بعد 12 يوما

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"الرى": تحويل مجرى النيل فى موقع قناطر أسيوط الجديدة بعد 12 يوما "الرى": تحويل مجرى النيل فى موقع قناطر أسيوط الجديدة بعد 12 يوما
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه سيتم تحويل مجرى نهر النيل فى أسيوط بعد 12 يوما ، حيث سيتم إعادته إلى طبيعته الأولى وغمر موقع مشروع القناطر الجديدة بالمياه.

أوضح المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أنه سيتم وقف أعمال النزح الجوفى بحفرة الإنشاء فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة وملئها بالمياه تدريجياً بكمية تصل إلى حوالى 600 ألف متر مكعب بدأ من أول يونيه وحتى منتصفه، لتتساوى مع منسوب مياه النيل، مشيراً إلى أنه سيتم إزالة السد المؤقت بأمان وتحويل المجرى ومرور المياه من خلال فتحات القناطر.

وتشمل القناطر الجديدة ، هويسين ملاحيين، و8 بوابات قطرية بطول 160 متراً، وعرض 17 متراً، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بـ4 توربينات، وكوبرى علوى لربط ضفتى النيل فوق جسم القناطر بعرض 4 حارات بحمولة 70طناً.

وزير الرى: التغيرات المناخية أخطر التحديات التى تواجه دول حوض النيل..ويحذر: ستتسبب فى فترات "جفاف" قوية و"فيضانات" عالية.. ويكشف أن منطقة القرن الأفريقى تعرضت العام الماضى لـ"جفاف" لم يحدث منذ 100 عام

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