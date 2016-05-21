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إغلاق 269 منشأة طبية بالبحيرة بعد إجراء عمليات جراحية بدون تراخيص

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إغلاق 269 منشأة طبية بالبحيرة بعد إجراء عمليات جراحية بدون تراخيص إغلاق 269 منشأة طبية بالبحيرة بعد إجراء عمليات جراحية بدون تراخيص
أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم إغلاق 269 منشأة طبية، خلال الفترة الماضية، لمخالفتها الشروط القانونية الواجب توافرها، خاصة فى مجال مكافحة العدوى، وإجراء عمليات جراحية داخل المراكز الطبية والعيادات بدون تراخيص.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك خطة متكاملة للمرور على المنشآت الطبية، ومراقبة أدائها بشكل دورى لضبط أى مخالفات فى هذا الشأن ، مشددا على دعم وزارة الصحة لمنظومة القطاع الصحى بمحافظة البحيرة من أجل تقديم رعاية طبية أفضل خاصة بالظهير الصحراوى، والمناطق النائية.

وأضاف أنه تم افتتاح 20 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية بالمستشفيات المختلفة، وكان آخرها افتتاح 5 منافذ جديدة بمستشفى دمنهور وذلك للقضاء على قوائم الانتظار لعلاج مرضى فيروس سى .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى علاج 45 ألف مريض بفيروس سى، حتى الآن ،من خلال منظومة التأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى صندوق "تحيا .

وأكد أنه من المتوقع الانتهاء من الخطة المستهدفة فى هذا الشأن وتنفيذ مبادرة "البحيرة خالية من فيروس سى" خلال شهر أغسطس المقبل.


>- 81 قرار غلق منشأة طبية مخالفة وإنذار لـ 460 آخريين بالدقهلية

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