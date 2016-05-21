بالصور.. "شميس" سوق الغلابة والأغنياء بالسويس من الإبرة للصاروخ

لا يوجد أحد من مواطنى السويس لا يدخل شارع "شميس" أحد أهم الشوارع التجارية بالمحافظة والمعروف عنه أنه سوق الغلابة والأغنياء، فالشارع يضم جميع المنتجات والمحلات التجارية التى يطلبها المواطن أو الأسرة من مختلف الأنواع.

ويضم شارع شميس محلات لبيع الأقمشة والستائر واللحوم البلدى واللحوم المستوردة والدواجن والمواد التموينية والغذائية بمختلفة أنواعها، بجانب محلات بيع الملابس الجاهزة وغيرها ومن يدخله على الفور يجد أى شىء يطلبه، حسب تأكيد التجار والمواطنين.

ويؤكد تجار شارع شميس أن معظم التجار بالشارع من لديهم محلات تجارية هم مقيمين أيضاء فى نفس الشارع وتوارثوا المهن أب عن جد.

وقال محمد نبوى، تاجر، إن شارع شميس هو من أهم الشوارع التجارية بالمحافظة الذى يتردد عليه جميع الطبقات سواء فقير أو متوسط أو غنى، فالجميع يجد ما يريد حسب امكانياته.

وأشار محمد نبوى، أنه يوجد من بين التجار هنا فى شميس المقيمين فى نفس الشارع وهنا معظم التجار توارثوا المهن عن الأب والجد، ولكن مع الزمن يقوم الشباب حاليا بالخروج خارج الشارع بحثا عن الإقامة فى أماكن أخرى.

ويؤكد مصطفى إسماعيل، احد ابناء شارع شميس، أننا هنا جميعا اسرة واحدة وأهل تربينا مع بعضنا البعض، مؤكدا أن شارع شميس معروف أنه يضم كل شىء من الإبرة حتى الصاروخ كما تقول الأمثال وكل من يقوم بالدخول إلى الشارع يجد ما يريد حسب إمكانياته.

ويضيف مصطفى، هنا يوجد محلات جزارة لحوم بلدى وايضاء لحوم مستوردة وملابس وخبز ومواد تموينية ومكياج وأحذية وأدوات للمطبخ، فأى شىء مهما كان تريده ستجده على الفور فى شارع شميس.

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