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أوقاف سوهاج تحتفل اليوم بليلة النصف من شعبان بمسجد العارف بالله

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أوقاف سوهاج تحتفل اليوم بليلة النصف من شعبان بمسجد العارف بالله أوقاف سوهاج تحتفل اليوم بليلة النصف من شعبان بمسجد العارف بالله
قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الاوقاف بسوهاج إن المديرية سوف تحتفل، اليوم السبت، بليلة النصف من شهر شعبان بمسجد العارف بالله بسوهاج بحضور عدد من القيادات بالمحافظة وقيادات الأوقاف.

وأضاف اللاوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الاحتفال يتضمن كلمة للشيخ زين العابدين عبداللطيف المستشار الدينى للمحافظة وكلمة مديرية الأوقاف للشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، وكلمة الأزهر الشريف للشيخ محمد عبدالعزيز مفتش الوعظ.


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