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إصابة 2 فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا.. والأمن يلقى القبض على 10 أشخاص

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إصابة 2 فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا.. والأمن يلقى القبض على 10 أشخاص إصابة 2 فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا.. والأمن يلقى القبض على 10 أشخاص
أصيب شخصان، فى مشاجرة بين عائلتين بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، كما اشتعلت النيران بمنزل أحد المواطنين ومخزن، وتم القبض على أكثر من 10 أشخاص من الطرفين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بتمكن قوات الأمن من السيطرة على مشاجرة، نشبت بين عائلتين بقرية الكرم؛ بسبب مشكلات الجيرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية، تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين واشتعال النار بمخزن ومنزل مجاورين.

تم السيطرة علي المشاجرة والقبض على 10 أشخاص من الطرفين، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.


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