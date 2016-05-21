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"القوى العاملة" تكشف عن عدد العمال المصريين بالخارج.. تعرف على التفاصيل

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"القوى العاملة" تكشف عن عدد العمال المصريين بالخارج.. تعرف على التفاصيل "القوى العاملة" تكشف عن عدد العمال المصريين بالخارج.. تعرف على التفاصيل
قال هيثم سعد، المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، أن عدد العمال المصريين بالخارج يقارب 5 ملايين عامل، موضحا أن النسبة الأكبر منهم بالمملكة العربية ، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل ، يليها، الكويت، والإمارات وقطر.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، أنه تم توفير ما يقرب من 258 ألف فرصة عمل، فى الفترة من أبريل 2015 ، حتى مارس 2016 .


>- القوي العاملة تعلن توفير 150 فرصة عمل فى 9 محافظات

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