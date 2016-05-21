"القوى العاملة" تكشف عن عدد العمال المصريين بالخارج.. تعرف على التفاصيل

قال هيثم سعد، المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، أن عدد العمال المصريين بالخارج يقارب 5 ملايين عامل، موضحا أن النسبة الأكبر منهم بالمملكة العربية السعودية ، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل ، يليها، الكويت، والإمارات وقطر.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، أنه تم توفير ما يقرب من 258 ألف فرصة عمل، فى الفترة من أبريل 2015 ، حتى مارس 2016 .

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