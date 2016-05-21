لويس هاملتون وايرينا شايك يثيران الشكوك في مهرجان "كان"

شاركت العارضة الروسية ايرينا شايك Irina Shayk في حفل L'Oreal Paris، الذي أقيم مساء الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة الـ 69 لمهرجان كان السينمائي.

وتألقت شايك البالغة من العمر 30 عاماً بفستان أزرق مثير، فيما لم تبالغ بوضع المساحيق والمكياج على وجهها، ما زاد إطلالتها نعومة وسحراً كالمعتاد.

وفي اليوم نفسه، قبل حفل L'Oreal، حضرت ايرينا، حبيبة النجم العالمي برادلي كوبر Bradley Cooper، العرض الأول للفيلم الفرنسي "The Unknown Girl"، فخطفت أنظار الحضور بإطلالة حملت توقيع دار Miu Miu العالمي للأزياء.

شايك ارتدت فستاناً طويلاً أسود اللون، من دون أكمام، ومكشوفاً عند الظهر، ومطرّزاً من الخلف بالفضة اللامعة، ووضعت المكياج البسيط الهادئ، كما رفعت شعرها من الخلف بطريقة بسيطة.

ونشرت صحيفة الـ daily mail صوراً للنجم لويس هاملتون Lewis Hamilton، وهو يُمسك بيد ايرينا شايك، أثناء سيرها على السجّادة الحمراء، ليلة افتتاح الفيلم، مشيرة إلى أنّ تقرّبه منها يُثير الشكوك بشأن إعجابه بها، خصوصاً أنّ هذا الأمر بدا شبه واضح مساء الخميس، أثناء مشاركتهما في حفل amfAR gala ضمن مهرجان كان.

يُشار إلى أنّ "The Unknown Girl" من بطولة أديل هاينل Adèle Haenel، وجيريمى رينيه Jeremy Renner، وأوليفير جورميت Olivier Gourmet، ومن إخراج جان بيار داردين Jean-Pierre Dardenn. وتدور أحداثه حول طبيبة تحاول أن تكشف عن هوية مريضة لها، توفيت بسبب رفضها تعاطى الجرعات المقرّرة من علاجها.