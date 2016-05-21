شخصان يزعمان أنهما من أقارب برينس ويطالبان بجزء من ثروته

زعم شخصان أنهما من أقارب المغني الراحل برينس Prince، فتقدّما بطلبين للحصول على نصيب من تركته، قائلين إنهما ابنة وحفيدة أخيه غير الشقيق دوين نيلسون، الذي ترأس في السابق الفريق الأمني لبرينس، وتوفي في عام 2011.

ورفع محامو بريانا نيلسون، التي ذكرت وثائق قضائية أنها ابنة شقيق نجم موسيقى البوب الراحل برينس، وابنتها البالغة من العمر 11 عاماً، طلباً أمام محكمة في مينيسوتا بزعم أنهما من ورثة المطرب الراحل.

والتحرك القضائي يدلّ على أن دوين نيلسون حذف من قائمة تضم 6 أخوة أشقاء وغير أشقاء ذكروا في عريضة الوصية الأصلية التي رفعتها تيكا نيسلون أخت برينس في أواخر أبريل الماضي.

وإذا لم يكن برينس ترك وصية أو أولاد كما زعمت تيكا، فإنّ تركته وفقاً لقوانين مينيسوتا ستوزع بالتساوي على إخوته وأخواته والأبناء الأحياء لإخوته المتوفين. وتشير التقديرات إلى أنه جمع من أعماله الموسيقية أكثر من 500 مليون دولار.