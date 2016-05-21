"الجنايات" تنظر اليوم محاكمة 6 متهمين فى "خلية حلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحى البيومى، قضية خلية حلوان الإرهابية، المتهم فيها 6 أشخاص بالانضمام إلى خلية إرهابية، وحيازة شماريخ والتظاهر بدون ترخيص.

أسندت النيابة للمتهمين تهما بانضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بقضية "خلية حلوان الإرهابية"..المحكمة اطمأن وجدانها وارتاح ضميرها لمستخلص أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات.. والهيئة الموقرة تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه

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