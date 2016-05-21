الإعلان عن نتائج تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي

أعلنت لجنة تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي عن نتائج تصفيات المرحلة الثالثة على مستوى المملكة والتي شملت أحد عشر طالباً وعشر طالبات، حيث أعلنت وكيل التعليم لشؤون البنات د. هيا العواد أسماء الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى، على أن يعلن بطل التحدي على مستوى المملكة في حفل سيقام لاحقاً بإذن الله تعالى.

وباركت العواد للمجموعة الرائعة التي حققت المراكز المتقدمة، حيث أبهروا لجان التحكيم بقدراتهم ومستواهم العالي، سواء على مستوى إدارات التعليم أو على المستوى الوطني، مؤكدة لجميع المشاركين في المسابقة أنهم فازوا بقراءات واطلاع سيرتقي بفكرهم ويفتح لهم أبواب المستقبل الزاهر ويمكنهم من المساهمة في نهضة وطنهم، وسنستمر معهم في المحافظة على المستوى الذي وصلوا إليه من خلال روافد أخرى من المسابقات والأنشطة الصفية واللاصفية. كما نوهت العواد بمسابقة تحدي القراءة العربي، مبينة أن أهدافها القيّمة جعلت المملكة تحرص على المشاركة بها، إلى جانب شقيقاتها من الدول العربية الأخرى، من أهمها زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى النشء وتنمية مهارات التفكير التحليلي الناقد وتوسيع مداركهم، وزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة، وتعزيز القيم الدينية والحس الوطني والعروبة والشعور بالانتماء إلى أمة واحدة، وهذا يتفق مع رؤية المملكة المستقبلية ٢٠٣٠.