طرق طبيعية لتعزيز مستوى المناعة.. تناول الثوم والعسل الأبيض أهمها

فى الوقت الحالى قد يعانى البعض من ضعف المناعة بسبب العديد من العوامل الخاطئة، ومن الممكن التغلب على هذه المشكلة باتباع بعض الطرق الغذائية المهمة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فاتباع نظام غذائى غير متوازن ونمط الحياة غير صحى ونقص المواد الغذائية والإجهاد وغيرها من العوامل الأخرى ينتج عنها ضعف فى جهاز المناعة، حيث تجعل الشخص أكثر عرضة لأنواع مختلفة من الأمراض.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير طرقا غذائية بسيطة فى النظام الغذائى، قد تساعد فى تعزيز المناعة ورفع مستواها، ومن أفضل الطرق التى ترفع من مستوى المناعة، وضع عدد من فصوص الثوم مع العسل الأبيض ويتم تناول الخليط يوميا فى ساعات الصباح الأولى، إذ يعمل على تحسن كبير فى الصحة وتعزيز المناعة.

وحسب التقرير فإن صنع عصير من الزنجبيل مع الثوم والليمون، من الأشياء الجيدة لتقوية المناعة، لاحتوائها على خصائص غذائية مهمة لجهاز المناعة.

ومن الطرق الأخرى التى تم ذكرها فمن الممكن تناول فص الثوم مع الماء فى كل صباح، لأن الثوم يعد غذاء ذا قيمة غذائية عالية، ويعمل على تعزيز المناعة بشكل جيد عند تناول فص من الثوم بشكل يومى مع كوب من الماء.

- الشاى والليمون بالنعناع مشروبات تقوى الجهاز المناعى