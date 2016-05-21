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عطل فنى يؤخر وصول رحلة طيران الخطوط السعودية القادمة من جدة للقاهرة

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عطل فنى يؤخر وصول رحلة طيران الخطوط السعودية القادمة من جدة للقاهرة عطل فنى يؤخر وصول رحلة طيران الخطوط السعودية القادمة من جدة للقاهرة
أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى أنه تم الإلغاء المؤقت لرحلة شركة الخطوط الجوية القادمة من جدة رقم 307، وذلك بسبب عطل أصابها بمطار الإقلاع.

وأوضح المصدر أنه من المقرر وصول الرحلة فور إصلاح العطل، موضحًا أن جميع رحلات الشركة وصلت فى مواعيدها المقررة حسب جدول التشغيل.

وأشار المصدر إلى أن الشركة تنسق حاليًا لنقل ركاب الطائرة والذين كان مقررًا سفرهم على متنها فور وصولها القاهرة، بتسفيرهم على عدد من الرحلات الأخرى أو إرسال طائرة بديلة أو تكبير طراز إحدى طائرات الشركة القادمة من جدة لنقل ركاب الطائرة من القاهرة.


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مصر 365

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