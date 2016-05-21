32 رحلة لـ"مصر للطيران" تقلع فى مواعيدها خلال الـ 7 ساعات الماضية

أقلعت من مطار القاهرة الدولى، خلال 7 ساعات، 32 رحلة للشركة الوطنية مصر للطيران إلى عدد من عواصم الدول العربية والأفريقية والآسيوية ودول شمال أمريكا بانتظام، طبقا لمواعيد التشغيل دون تسجيل أى تأخيرات.

وأكد مصدر مسئول بمطار القاهرة، أنه خلال ال 7 ساعات الماضية أقلعت رحلات مصر للطيران المتجهات إلى المدن الأفريقية وهى" عنتيبي ونيروبي واديس أبابا وجوهانسبرج، وأسمرة"، موضحا أنه تم إقلاع 5 رحلات داخلية إلى المدن المصرية فى مواعيدها المقررة إلى برج العرب والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة.

كما تم إقلاع رحلات أبو ظبى ورحلتين إلى المدينة المنورة ودبي ومسقط ورحلتين إلى الدمام وأبها وجدة وبيروت وعمان والدوحة والرياض وأربيل ورحلتين إلى الكويت والخرطوم، بالإضافة إلى رحلتين متوجهتين إلى جوانزو وبانكوك، وتورنتو.