تعرف على المبلغ المخصص لتنفيذ مشروعات المترو فى موازنة عام 2016/2017

أكد اللواء طارق جمال الدين ، رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الدولة خصصت مبلغ 4.5 مليار جنيه فى موازنة عام 2016/2017 ، لتنفيذ مشروعات المترو القومية، واستكمال المشروعات الجارية، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة.

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"اليوم السابع" إن الهيئة ستطالب باعتمادات إضافية من وزارة المالية لتنفيذ مشروعات المترو التى تقوم بها الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة تنفذ أكثر من مشروع فى وقت واحد ، بالتوازى مع العمل بالخطين الثالث والرابع للمترو.

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