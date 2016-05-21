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بالفيديو.. جمارك المطار تحصل على أكبر غرامة جمركية بلغت 7.5 مليون جنيه

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بالفيديو.. جمارك المطار تحصل على أكبر غرامة جمركية بلغت 7.5 مليون جنيه بالفيديو.. جمارك المطار تحصل على أكبر غرامة جمركية بلغت 7.5 مليون جنيه
قال جمال تركى مدير الجمرك بمطار القاهرة الدولى إنه تم تسديد أكبر غرامة جمركية والتى زادت عن 3 ملايين جنيه، وذلك بعد أن تم إحباط تهريب كمية 35 كجم ذهب يبلغ ثمنها 45 مليون جنيه، بعد أن تمكن موظفو الجمارك من ضبط الذهب فى حقيبتين لدى راكبين مصريين الجنسية قادمين من الإمارات.

وأضاف "تركى" أن الراكبين والذين يعملان تجار ذهب حاولا تهريب تلك الكمية داخل حقائبهما وبتفتيشهما اعترفا بمحاولة التهريب وقررا التصالح بعد دفع الغرامة والتى قدرت بحوالى 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنهما سيدفعان مبلغا آخر ألا وهو 4.5 مليون جنيه كغرامة تصدير، موضحا أن إجمالى الغرامات وصل إلى 7.5 مليون جنيه.

وكانت مصادر جمركية بالمطار قالت إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة للطيران رقم 911 والقادمة من دبى اشتبه محمد عيد مرسى، مدير الحركة بالجمرك فى الراكبين، وبالعرض على جمال تركى مدير الجمرك، أمر بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين، وتبين وجود 37 كيلو جرام مشغولات ذهبية بحقائبهما، وقيمتها طبقا للفواتير 12 مليون درهم أى حوالى 30 مليون جنيه. وأمر سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، باحتجاز المضبوطات وتحرير محضرين للراكبين.

بالفيديو.. جمارك القاهرة تتمكن من ضبط 35 كيلوجرام ذهب قبل تهريبها
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مصر 365

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