اليوم.. الحكم على مدير وطبيب مستشفى "دريم" فى اتهامهما بالإهمال الطبى

تنظر اليوم السبت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر وأمانة سر عمرو عبد العزيز، فى مد أجل الحكم على مدير مستشفى دريم وطبيب آخر بالمستشفى، فى اتهامهما بالإهمال الطبى، والذى نتج عنه وفاة مونتير بقناة أون تى فى الفضائية.

كانت التحقيقات قد أفادت بأن الـ«مونتير» قد تعرض لأزمة قلبية، ونقل إلى مستشفى دريم، ورفض قسم الطوارئ استقباله قبل تسديد 20 ألف جنيه، بالرغم من تعهد أصدقائه لإدارة المستشفى بسداد المبلغ فى وقت لاحق، لعدم إمكانية الدفع على الفور، ما أدى إلى تدهور حالة المريض ووفاته، وذلك مخالفة لقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، رقم 1063 بإلزام المستشفيات كافة باستقبال حالات الطوارئ مجانًا، وبعد مرور 48 ساعة من الاستقبال يحق للمريض اتخاذ قراره باستكمال العلاج، ودفع التكاليف أو نقله بسيارة إسعاف مُجهزة لمستشفى آخر، وهو ما لم يحدث مع حالة العامل بقناة «أون تى فى».