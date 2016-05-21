9879 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية اليوم

قال المهندس حسن سعد مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية إن 9879 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بالمحافظة اليوم السبت.

وأشار سعد فى بيان له إلى أن عدد اللجان لشهادة الدبلومات الفنية 42 لجنة لمدارس المحافظة البالغ عددها 40 لجنة، لجميع المدارس الزراعية والصناعية والتجارية نظام الثلاث سنوات ومدرسة التكنولوجيا المتقدمة والتجارة المتقدمة والشئون الفندقية نظام الخمس سنوات، بالإضافة إلى لجنتين فرعيتين بمدرسة التل الكبير الثانوية الزراعية والقصاصين وإن امتحانات العملى بدأت بالفعل من يوم السبت الماضى الموافق 14 مايو لمدارس التعليم الزراعى وسيتم استكمالها عقب الانتهاء من الامتحانات النظرية، إضافة إلى بدء امتحانات العملى للمدارس الصناعية عقب الانتهاء من الامتحانات النظرية التى تنتهى لجميع المدارس الفنية يوم 2 يونيو المقبل على أن تنتهى جميع امتحانات الدبلومات الفنية النظرية والعملية يوم 10 يونيو المقبل.

وأضاف سعد أن المديرية عقدت اجتماعا برؤساء اللجان وتم التأكيد على توفير سبل الراحة والأمان للطلاب وتوفير جو هادئ للامتحانات مع ضمان وصول، وتسليم أوراق الإجابة والأسئلة من وإلى اللجان فى مواعيدها مع مراعاة قواعد وقوانين الامتحانات.

كما تم توقيع برتوكول مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء لتوفير أقصى درجات الأمان والراحة للمراقبين والطلاب.

ولفت مدير التعليم الفنى أن عدد الاستراحات التى تم توفيرها لمراقبى ورؤساء لجان التعليم الفنى فى المحافظة 41 استراحة منها 9 استراحات بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية و2 إستراحة بإدارة جنوب الإسماعيلية و5 استراحات بديوان عام المديرية و5 استراحات بإدارة التل الكبير التعليمية و5 استراحات بإدارة ابوصوير التعليمية و7 استراحات بإدارة فايد التعليمية و6 استراحات بإدارة القنطرة غرب التعليمية و3 استراحات بإدارة القنطرة شرق التعليمية و2 إستراحة بإدارة القصاصين التعليمية.

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