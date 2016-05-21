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بالصور.. حفل ختام زيارة 50 من الشباب الأفارقة لشرم الشيخ

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بالصور.. حفل ختام زيارة 50 من الشباب الأفارقة لشرم الشيخ بالصور.. حفل ختام زيارة 50 من الشباب الأفارقة لشرم الشيخ
شهد جمال بيومى، المشرف العام على احتفالية وزارة الشباب والرياضة بيوم إفريقيا، وعلى أنور الشناوى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بجنوب سيناء، أمس الجمعة، حفل ختام زيارة 50 شابا وفتاة من الأفارقة المقيمين بمصر لمدينة شرم الشيخ .

استمرت الاحتفالية حتي الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال "بيوم افريقيا" كرحلة ترفيهية لـ 50 شاب وفتاه من الشباب الافارقة المقيمين بمصر لمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 مايو حتي 21 من الشهر ذاته.

رافق الفوج 15 فردًا من المشرفين والإعلاميين، وتضمن برنامج الرحلة زيارة أهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ وزيارة لمحمية راس محمد، رحلة بحرية، جولات حرة داخل المدينة كما سيتم زيارة مدينة سانت كاترين.

من جانبه أكد جمال بيومى، المشرف العام على الاحتفالية، أن شباب 25 دولة إفريقية توجهوا لشرم الشيخ للمشاركة فى فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا، والمقام بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء خلال الفترة من 17-21 مايو 2016 بمدينة الشباب والرياضة، مشيرا إلى مشاركة 50 طالب وطالبة من الأفارقة الوافدين ، وأبناء الجاليات الإفريقية من دول ( إثيوبيا ، ليبيا ، جنوب السودان ، تشاد ، ملاوى ، إفريقيا الوسطى ، أرتيريا ، الجزائر ، الصومال ، بوركينافاسو ، تشاد ، جزر القمر ، جنوب إفريقيا ، موزمبيق ، زامبيا ، مالي ، الكاميرون ، النيجر، بوروندي ، رواندا ، نيجيريا ، كينيا ، غينيا كوناكري ، بالإضافة إلى جمهورية العربية).

حفل ختام زيارة 50 من الشباب الأفارقة لشرم الشيخ (1)

حفل ختام زيارة 50 من الشباب الأفارقة لشرم الشيخ (2)

حفل ختام زيارة 50 من الشباب الأفارقة لشرم الشيخ (3)

حفل ختام زيارة 50 من الشباب الأفارقة لشرم الشيخ (4)


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مصر 365

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