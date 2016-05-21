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محافظ الوادى الجديد يفتتح مبنى المدينة الجامعية للبنات بالخارجة غدا

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محافظ الوادى الجديد يفتتح مبنى المدينة الجامعية للبنات بالخارجة غدا محافظ الوادى الجديد يفتتح مبنى المدينة الجامعية للبنات بالخارجة غدا
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد إنه سيتم افتتاح مبنى المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الخارجة، غدا الأحد، والتى تم الانتهاء من تجهيزها مؤكدا على أن مؤسسة الخير ساهمت فى إعادة تأثيث 344 سريرا متكاملاً شاملة كافة التجهيزات بالغرفة بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.

وأضاف أن جهاز التعمير أوشك على الانتهاء من مشروع إقامة مبنى جديد للمدينة الجامعية التابعة لفرع جامعة أسيوط بمدينة الخارجة حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لأربعة طوابق من إجمالى ستة طوابق مستهدف إقامتها بالمبنى فى منطقة طريق الداخلة بمدينة الخارجة، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه.

وأكد عشماوى أنه جارى أعمال تشطيب الطوابق الأربعة واستكمال بناء الطابقين العلويين، وتشطيبها ليدخل الخدمة العام الجامعى المقبل لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب فى ظل خطوات المحافظة لتدشين جامعة مستقلة تحمل اسم "جامعة الوادى الجديد".

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